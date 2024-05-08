Французская актриса Изабель Юппер возглавит жюри Венецианского кинофестиваля

08.05.2024

Французская актриса Изабель Юппер возглавит жюри Венецианского кинофестиваля
Французская актриса Изабель Юппер станет президентом жюри основного конкурса Венецианского кинофестиваля. Об этом говорится в сообщении организаторов на официальном сайте смотра.

Актриса призналась, что ее с фестивалем связывает «долгая и прекрасная история». Юппер отметила, что стать привилегированным зрителем — большая честь.

«Особенно сейчас, ведь кино — это обещание. Обещание сбежать, разрушить, удивить и взглянуть на мир с положительной стороны, несмотря на разницу наших вкусов и идей», — поделилась актриса.

81-й Венецианский кинофестиваль в 2024 году начнется 28 августа. Смотр продлится до 7 сентября.

Напомним, Изабель Юппер получила «Золотой глобус» за лучшую женскую роль в фильме «Она» 2017 года. Актриса также известна благодаря картинам «Кружевница», «Любовь», «Миссис Харрис едет в Париж», «Женское дело», «Тень Караваджо» и многим другим.


Фото: YouTube