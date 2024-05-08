Французская актриса Изабель Юппер возглавит жюри Венецианского кинофестиваля

08.05.2024
Французская актриса Изабель Юппер станет президентом жюри основного конкурса Венецианского кинофестиваля. Об этом говорится в сообщении организаторов на официальном сайте смотра.
Актриса призналась, что ее с фестивалем связывает «долгая и прекрасная история». Юппер отметила, что стать привилегированным зрителем — большая честь.
«Особенно сейчас, ведь кино — это обещание. Обещание сбежать, разрушить, удивить и взглянуть на мир с положительной стороны, несмотря на разницу наших вкусов и идей», — поделилась актриса.
81-й Венецианский кинофестиваль в 2024 году начнется 28 августа. Смотр продлится до 7 сентября.
Напомним, Изабель Юппер получила «Золотой глобус» за лучшую женскую роль в фильме «Она» 2017 года. Актриса также известна благодаря картинам «Кружевница», «Любовь», «Миссис Харрис едет в Париж», «Женское дело», «Тень Караваджо» и многим другим.
Фото: YouTube