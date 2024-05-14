Не стало лауреата Нобелевской премии по литературе Элис Манро

Лауреат Нобелевской премии по литературе, канадская писательница Элис Манро ушла из жизни. Ей было 92 года, информирует The Globe and Mail со ссылкой на родственников женщины.





По данным газеты, автор как минимум 10 лет боролась с деменцией. Манро скончалась в доме престарелых в канадской провинции Онтарио в ночь с 13 на 14 мая.





В 1980-1990-х книги писательницы выходили в свет каждые четыре года. Манро также читала лекции в Австралии, Китае и Скандинавии. Писательница преподавала литературу в Университетах Британской Колумбии и Квинсленда.





Рассказ Манро «Медведь перешел через гору» лег в основу фильма «Вдали от нее» 2006 года режиссера Сары Полли. Картина дебютировала на Торонтском международном фестивале. В 2009 году Манро стала лауреатом Международной Букеровской премии за достижения. Четыре года спустя писательницу отметили Нобелевской премией по литературе как «мастера современного рассказа».









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