В Твери откроется выставка «Старые мастера западноевропейского искусства XV-XVII веков»

Выставка «Старые мастера западноевропейского искусства XV-XVII веков» откроется 17 мая в Тверском императорском дворце. Об этом «Культуре» сообщила Международная конфедерация коллекционеров, антикваров и арт-дилеров.





Выставка организована при поддержке правительства Тверской области в рамках программы «Большое искусство – Большой России». Событие приурочено к Международному дню музеев. Открытие ознаменуется церемонией дарения Тверской областной картинной галерее рисунка «Церковь Николы в Зверинце и Самолетный док в Твери» 1893 года организатором выставки Международной конфедерацией коллекционеров, антикваров и арт-дилеров.





В экспозицию вошли 27 живописных произведений и семь образцов деревянной пластики. Предоставил работы московский коллекционер Михаил Перченко.





«Подбор произведений в ней состоит из нескольких достаточно цельных тематических групп. На выставке показаны наиболее ранние памятники, созданные на протяжении полутора веков немецкими и нидерландскими живописцами и скульпторами конца XIV–XVII столетий», — сообщили в конфедерации.





Вернисаж пройдет 16 мая. На следующий день выставка откроется для широкой публики. Проект будет работать до 14 июля 2024 года.









Фото: предоставлено Международной конфедерацией коллекционеров, антикваров и арт-дилеров