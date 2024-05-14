Более 2,5 тысяч человек посетили Дни Джаза в Сириусе

Проект «Дни джаза в «Сириусе»» собрал на своих полях более 2,5 тысяч человек. Мероприятие прошло на федеральной территории с 11 по 13 мая.





Перед зрителями выступили Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр, певица Фантине, группа Jazzirama из Узбекистана, Billy's Band, UBEL и «Фонограф-Джаз-Трио» Сергея Жилина. В рамках мероприятия состоялись творческие встречи и мастер-классы с музыкантами.





«Мы рады, что наша дружба продолжается и мы можем совместно открывать новые таланты, обмениваться идеями, проводить творческие встречи и мастер-классы, говорить о построении карьеры. Ведь каждый артист, вовлеченный в этот процесс дает молодежи новую пищу для размышлений», — сказал Игорь Бутман.





По его словам, за семь лет проект успешно проводится в Сириусе. Бутман назвал федеральную территорию одной из важнейших концертных площадок.





Худрук Фонда «Талант и успех» Ханс-Йоахим Фрай отметил, что проект состоялся с успехом. Трехдневный музыкальный марафон объединил более 2,5 тысяч зрителей. Концерты и творческие встречи собирали полные залы.









Фото: Департамент концертно-театральной деятельности Фонда «Талант и успех»