В Москве пройдет большой концерт «Оркестра непокоренных» из Донецка

Донецкий академический симфонический оркестр имени Прокофьева, известный как «Оркестр непокоренных», 19 мая даст большой концерт в Москве. Выступление приурочено к десятилетию ДНР.





В первом отделении прозвучит Увертюра к опере «Жизнь за царя» Михаила Глинки и «Концерт для скрипки с оркестром» Петра Чайковского. Солировать будет Петр Лундстрем. Впервые музыкант выступил с симфоническим оркестром Донецкой филармонии весной 2019 года. С тех пор скрипач практически не покидает фронт.





«Глинка будет звучать, так как этот год юбилейный для основоположника русской композиторской школы», — сказал ведущий концерта, худрук Донецкой государственной академической филармонии Александр Парецкий.





Второе отделение будет посвящено Сергею Рахманинову. Музыканты исполнят Симфоническую фантазию «Утес» и Концерт для фортепиано с оркестром № 2. На сцену выйдет пианистка Валентина Лисица. За дирижерский пульт встанет лауреат IV Всероссийского музыкального конкурса дирижеров Сергей Шебалин.









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