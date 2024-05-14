Мариинский театр посвятит оперы «Макбет» и «Отелло» дню рождения Шекспира

Мариинский театр отметит 460 лет со дня рождения поэта и драматурга Ульяма Шекспира. В его честь 16 и 30 мая пройдут показы опер «Макбет» и «Отелло».





Также зрителей ждет балет «Ромео и Джульетта» Сергея Прокофьева. Показ состоится 29 мая. Фрагменты драматической симфонии для солистов, хора и оркестра «Ромео и Джульетта» Гектора Берлиоза прозвучат на 10 дней раньше.





В пресс-службе Мариинского театра напомнили, что мировая премьера «Макбет» Джузеппе Верди прошла 14 марта 1847 года в театре Пергола во Флоренции. Петербургская публика познакомилась с произведением всего через семь лет. Премьера состоялась в Большом Каменном театре, от которого ведет свою историю Мариинский.





Другой шедевр итальянского композитора – опера «Отелло» - предстала перед зрителями театра 26 ноября 1887 года. За несколько месяце до этого прошла мировая премьера в миланском Ла Скала.









Фото: Наташа Разина / Пресс-служба Мариинского театра