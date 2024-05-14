Первый театральный фестиваль «Учитель и ученики» посвятят режиссеру Петру Фоменко, сообщил на пресс-конференции в ТАСС художественный руководитель проекта, худрук Московского областного театра драмы и комедии Михаил Чумаченко.





Мероприятие пройдет с 14 по 19 июня. По словам Чумаченко, основная программа состоит из шести работ, пять из которых – работы режиссеров.





«Откроет основную программу спектакль «Женитьба Фигаро» Театрального института имени Бориса Щукина (мастерская Кирилла Пирогова)», — поделился он.





Чумаченко отметил, что организаторам хотелось, чтобы возникла «ситуация разговора театра и театральной критики». В этой связи возник экспертный совет фестиваля. В смотре нет конкурса. Спектакли будут обсуждать молодые люди – студенты ГИТИСа, а также опытные критики и педагоги. Во главе экспертного совета будет заседать театральный и литературный критик, главный редактор журнала «Страстной бульвар, 10» Наталья Старосельская.









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