Каннский кинофестиваль впервые открылся под защитой видеокамер с искусственным интеллектом

Французская полиция впервые использовала камеры видеонаблюдения с искусственным интеллектом на полях 77-го Международного Каннского кинофестиваля. Об этом журналистам рассказал директор муниципальной полиции Ив Даро.





В интервью Agence France-Presse представитель правоохранительных органов уточнил, что установлены 17 камер видеонаблюдения со встроенным искусственным интеллектом.





«Вокруг Дворца фестивалей и конгрессов на набережной Круазетт», — уточнил Ив Даро.





По его словам, Канн стал первым французским городом, где опробуется эта система. Операторы Центра городской безопасности получат информацию о любых подозрительных действиях, которые попадут на камеры.









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