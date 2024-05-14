Каннский кинофестиваль впервые открылся под защитой видеокамер с искусственным интеллектом

14.05.2024

Каннский кинофестиваль впервые открылся под защитой видеокамер с искусственным интеллектом
Французская полиция впервые использовала камеры видеонаблюдения с искусственным интеллектом на полях 77-го Международного Каннского кинофестиваля. Об этом журналистам рассказал директор муниципальной полиции Ив Даро.

В интервью Agence France-Presse представитель правоохранительных органов уточнил, что установлены 17 камер видеонаблюдения со встроенным искусственным интеллектом.

«Вокруг Дворца фестивалей и конгрессов на набережной Круазетт», — уточнил Ив Даро.

По его словам, Канн стал первым французским городом, где опробуется эта система. Операторы Центра городской безопасности получат информацию о любых подозрительных действиях, которые попадут на камеры.


Фото: Pixabay.com