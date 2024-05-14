В Белоруссии пройдут Дни духовной культуры России

Дни духовной культуры России пройдут в столице Белоруссии с 15 по 18 мая. Об этом сообщили в пресс-службе ФГБУК «Росконцерт».





В рамках Дней духовной культуры России талантливые певческие коллективы представят свое мастерство и уникальный взгляд на хоровое искусство в Минске. Участниками проекта стали Гнесинский ансамбль современной хоровой музыки Altro coro, Московский синодальный хор и Рязанский народный хор имени Попова. Организатором гастролей выступает АНО «Русские сезоны» при поддержке Минкультуры.





Дни духовной культуры России представляют собой многожанровый проект ведомства. С 2008 года мероприятия прошли в 43 странах мира. Проект направлен на демонстрацию за рубежом богатства и разнообразия отечественного искусства, а также выдающихся достижений России в области культуры.









Фото: ФГБУК «Росконцерт»