Владимир Путин назначил Елену Ямпольскую советником президента по культуре

Президент России Владимир Путин назначил депутата и председателя комитета Госдумы по культуре Елену Ямпольскую своим советником. Парламентарий станет преемницей Владимира Толстого.





В должности советников президента также остались глава совета по правам человека и развитию гражданского общества Валерий Фадеев и курирующий организацию международных мероприятий с участием президента Антон Кобяков. В соответствии с указом Путина, в число советников больше не входит Александра Левицкая, возглавлявшая комиссию по делам инвалидов и совет по госполитике в сфере защиты семьи и детей.





Театровед Елена Ямпольская много лет посвятила работе в СМИ и отделах культуры. Также она работала в Союзе кинематографистов. Елена Ямпольская с 2012 года состояла в президиуме Совета по культуре при президенте России. С 2016-го стала депутатом Госдумы. В 2018 году Ямпольская возглавила комитет нижней палаты парламента по культуре.









Фото: Kremlin.ru