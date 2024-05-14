Театр Моссовета подтвердил получение заявления на увольнение от Домогарова

Народный артист РФ Александр Домогаров написал заявлении об увольнении, сообщил журналистам директор Театра имени Моссовета Алексей Черепнев. Актер служил ему с 1995 года.





По словам Черепнева, заявление от Домогарова отдел кадров принял 14 мая.





«В свою очередь, мы пригласили его на встречу с художественным руководителем театра, по итогам которой сможем дать какие-то расширенные комментарии», — приводит ТАСС слова директора.





Домогаров до работы в Театре Моссовета работал в Малом театре. Служил Центральному академическому театру Российской армии (до 1993 года – Центральный академический театр Советской армии). В настоящий момент актер занят в постановке «Маскарад» в Театре Российской Армии.





Кинодебют артиста состоялся в социальной драме «Наследство», где Домогаров сыграл Славу. Также актер известен благодаря ролям в фильме «Гардемарины 3», сериалах «Бандитский Петербург», «Марш Турецкого» и многих других проектах.









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