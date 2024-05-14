Театр Моссовета подтвердил получение заявления на увольнение от Домогарова

14.05.2024

Театр Моссовета подтвердил получение заявления на увольнение от Домогарова
Народный артист РФ Александр Домогаров написал заявлении об увольнении, сообщил журналистам директор Театра имени Моссовета Алексей Черепнев. Актер служил ему с 1995 года.

По словам Черепнева, заявление от Домогарова отдел кадров принял 14 мая.

«В свою очередь, мы пригласили его на встречу с художественным руководителем театра, по итогам которой сможем дать какие-то расширенные комментарии», — приводит ТАСС слова директора.

Домогаров до работы в Театре Моссовета работал в Малом театре. Служил Центральному академическому театру Российской армии (до 1993 года – Центральный академический театр Советской армии). В настоящий момент актер занят в постановке «Маскарад» в Театре Российской Армии.

Кинодебют артиста состоялся в социальной драме «Наследство», где Домогаров сыграл Славу. Также актер известен благодаря ролям в фильме «Гардемарины 3», сериалах «Бандитский Петербург», «Марш Турецкого» и многих других проектах.


Фото: Pixabay.com