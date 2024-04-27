Ольга Любимова обсудила культурное сотрудничество с руководством Национального музея Бангкока

Министр культуры России Ольга Любимова встретилась с руководством Национального музея Бангкока.



«С удовольствием посетила этот крупнейший музей Юго-Восточной Азии. Здесь представлены уникальные артефакты, которые знакомят с богатейшей историей и наследием Таиланда», — говорится в сообщении главы Минкультуры, опубликованном в Telegram.



Ольга Любимова сообщила, что на встрече были рассмотрены вопросы культурного взаимодействия между Россией и Таиландом. По линии Музеев Московского Кремля контакт с Национальным музеем Бангкока уже установлен, отметила министр.



«Пригласила коллег присоединиться к нашему фестивалю "Интермузей", который пройдет в Москве с 23 по 26 мая. Эта уникальная площадка — отличное место для обмена опытом специалистов и установления новых контактов», — сообщила Ольга Любимова.



В Таиланде 29 апреля стартует Перекрестный год культурных обменов и туризма России и Таиланда. В этот день состоится выступление Государственного академического русского народного хора им. М.Е. Пятницкого.









Фото: t.me/olga_b_lyubimova