В Москве на выставке расскажут о судьбах советских евреев-участников ВОВ

Рассказывающая о судьбах советских евреев-участников Великой Отечественной войны выставка открылась в Еврейском музее и центре толерантности. Экспозиция будет доступна с 7 мая до 4 августа.





Гендиректор музея, президент Федерации еврейских общин России Александр Борода отметил, что это было частью большого сплоченного советского народа, который вместе спасал мир «от коричневой чумы».





«И мы, безусловно, гордимся тем, что наши предки, наши родственники, представители нашего народа сыграли очень важную и знаковую роль в освобождении мира от фашизма», — приводит ТАСС его слова.





Борода напомнил, что в Советской армии воевало 501 тыс. представителей еврейской национальности. Война унесла жизни 198 тысяч из них, более 130 тысяч получили ранения, 70 тысяч из которых – тяжелые. Задача выставки, по словам гендиректора музея, заключается в том, чтобы донести до детей и молодежи весь ужас Великой Отечественной войны.









Фото: Андрей Любимов / АГН Москва