Умер актер Дэбни Коулмен

Американский актер Дэбни Коулмен умер в возрасте 92 лет, сообщило агентство Associated Press со ссылкой на его дочь Куинси Коулмен.





Актер умер у себя дома 16 мая в Санта-Монике (штат Калифорния). Причина смерти не уточняется.





Коулмен известен по ролям в фильмах «С девяти до пяти» (1980), «На Золотом пруду» (1982), «Тутси» (1982), «Военные игры» (1983), «Дом там, где сердце» (1990), «Вам письмо» (1998), «Стюарт Литтл» (1999).





Является обладателем «Золотого глобуса» и премии «Эмми». В 2014 году получил звезду на Аллее славы в Голливуде.









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