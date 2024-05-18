Умер актер Дэбни Коулмен

Бородин является художественным руководителем Российского академического молодежного театра с 1989 г...
Главный приз — съемка короткометражного фильма с участием артистов МХТ им. Чехова.
Она отметила, что в мире культуры музеи занимают особое место: именно они сохраняют живую связь врем...
В этом году столичные археологи исследуют больше 200 площадок, в том числе в ТиНАО.
В 2ГИС появились поэтажные планы Главного штаба и Дворца Меншикова.
Бородин является художественным руководителем Российского академического молодежного театра с 1989 г...
Главный приз — съемка короткометражного фильма с участием артистов МХТ им. Чехова.
Она отметила, что в мире культуры музеи занимают особое место: именно они сохраняют живую связь врем...
В этом году столичные археологи исследуют больше 200 площадок, в том числе в ТиНАО.
В 2ГИС появились поэтажные планы Главного штаба и Дворца Меншикова.
Он является обладателем «Золотого глобуса» и премии «Эмми».
Министр отметила, что сотрудники музеев вносят неоценимый вклад в отечественную культуру и являются ...
Ведущие солисты и премьеры главных театров России соберутся на полях фестиваля.
Произведение Сергея Михалкова прозвучало в переводе мексиканского филолога Индиры Диас Эрнандес.
Награждение лауреатов состоялось на закрытии смотра в киноцентре «Родина» в Санкт-Петербурге.
Презентация состоялась в Государственном концертном зале республики в Нальчике.
Организаторы Каннского кинофестиваля приняли такое решение по соображениям безопасности.
Советник-посланник посольства Китая в Москве Фэн Литао отметил, что «Россия вызывает огромный интере...
Муралы создадут в рамках фестиваля уличного искусства «Переход».
Китайские коллеги выступили с российскими артистами.
Ознакомиться с экспозицией можно будет до конца июня.
В 2024 году конкурс посвящался 150-летию со дня рождения знаменитого театрального режиссера Всеволод...
Проект будет работать до 1 сентября 2024 года.
Музей пока не раскрыл принцип действия новой системы.
Проект «В ожидании чуда. Посвящение Марку Шагалу» будет работать с 28 мая по 6 сентября.
18.05.2024