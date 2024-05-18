В Москве начался полевой археологический сезон

Во время полевого археологического сезона с мая по октябрь проводятся самые интенсивные исследования, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Телеграм-канале.





«В этом году столичные археологи исследуют больше 200 площадок, в том числе в ТиНАО. В центральной части — Берсеневскую и Софийскую набережные, Руновский и Романов переулки, Никольскую, Тверскую и другие улицы», — написал мэр.





С начала года археологи обнаружили больше 2 тыс. артефактов. Среди них предметы XVI века — коробчатый изразец и белоглиняный коник, чернолощëная керамическая чаша для питья XVII столетия, мерная гиря русского фунта XIX века.





Особый интерес представляет деталь вентиля фирмы «Братья Кертинг. Москва». Их заводы работали по всему миру. В Москве производились котлы, отопительные приборы, трубы, бронзовые краны.





Всего за последние 13 лет столичные археологи обнаружили свыше 100 тыс. находок. Найденные предметы обрабатывают в мастерских. Многие из них после реставрации отправляются в музеи.









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