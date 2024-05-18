«Всероссийская актерская биржа» расширит перечень специальностей

«Всероссийская актерская биржа» начнет предлагать подработку актерам и расширит перечень специальностей, по которым будут предложены вакансии, сообщил координатор проекта Павел Скворцов.





По его словам, теперь это не только актеры, но и театроведы, продюсеры, художники, звукорежиссеры, светорежиссеры, передает ТАСС





К проекту привлекут коммерческие организации, PR и ивент-агентства, которые смогут предоставить актерам подработку.





Запуск «Всероссийской актерской биржи» состоялся на фестивале «Будущее театральной России» в Ярославле в 2021 году. Идея создания проекта принадлежит бывшему худруку театра им. Волкова Сергею Пускепалису и ректору ГИТИСа Григорию Заславскому.





Ежегодно на фестивале «биржа» координирует выпускников театральных вузов с потенциальными работодателями в очном режиме. В остальное время она функционирует в онлайн-режиме как интернет-платформа актерскаябиржа.рф и позволяет агрегировать предложения театров России. Платформа начала работать в 2022 году.







