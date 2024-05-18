Гастроли Валерия Гергиева в Туркменистан могут состояться в ближайшее время

Гастроли Валерия Гергиева в Туркменистан могут состояться в ближайшее время

18.05.2024

Министерство культуры России рассчитывает, что гастроли в Туркмению руководителя Мариинского и Большого театров маэстро Валерия Гергиева состоятся в ближайшее время, сообщил замминистра культуры России Андрей Малышев в кулуарах Международной конференции министров культуры, посвященной 300-летнему юбилею туркменского поэта и философа Махтумкули Фраги.

По его словам, в Казани в рамках форума «Россия — Исламский мир» национальный лидер туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедов встретился с маэстро Валерием Гергиевым и пригласил его с гастролями в Туркменистан, передает ТАСС.

Андрей Малышев отметил, что у России и Туркменистана дружеские отношения, на протяжении многих лет проводятся перекрестные Дни культуры, в рамках которых организовываются концертные, театральные, музыкальные мероприятия. Возможны и перекрестные выставочные проекты. 

В настоящее время российская и туркменская стороны обсуждают строительство нового здания театра им. Пушкина в Ашхабаде по примеру строительства театра им. Маяковского в Душанбе.

Ранее газета «Культура» сообщала, что мероприятия к 300-летию со дня рождения туркменского поэта и философа Махтумкули Фраги проходят во многих российских городах.


Фото: Pixabay.com