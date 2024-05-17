Премьера «Шехерезады» открыла фестиваль балета имени Спесивцевой в Ростове-на-Дону

Премьера одноактной «Шехерезады» открыла V Международный фестиваль балета имени Ольги Спесивцевой в Ростове-на-Дону. Спектакль представили на сцене Ростовского государственного музыкального театра.





Премьера балета Николая Римского-Корсакова прошла в пятницу, 17 мая, в один вечер с одноактной постановкой «Призрачный бал» на музыку Фредерика Шопена.





«Ольга Спесивцева - балерина, которая вошла в историю не только русского балета, а мирового балета. Отрадно, что в нашем государственном музыкальном театре этот фестиваль проходит в пятый раз», — приводит ТАСС комментарий министра культуры Ростовской области Анна Дмитриевой.





По ее словам, прекрасно и то, что фестиваль меняет свою форму проведения, расширяет горизонты, привлекает нового зрителя. Также здесь проходят мастер-классы, уникальные экскурсии, открытые репетиции балета. Дмитриева уточнила, что это происходит впервые.









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