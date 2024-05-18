Поэтажные карты комплексов Эрмитажа добавили в геосервис 2ГИС

К Международному дню музеев в геосервис 2ГИС добавили поэтажные планы Главного штаба и Дворца Меншикова — выставочных комплексов Государственного Эрмитажа, сообщает Телеграм-канал музея.





Появление новых локаций — второй этап успешного сотрудничества одного из крупнейших музеев мира и геосервиса. Ровно год назад пользователям 2ГИС стали доступны поэтажные планы Главного музейного комплекса Эрмитажа, куда входят Зимний дворец, Малый, Большой, а также Новый Эрмитаж. Благодаря внедрению современных технологий, пользователям проще ориентироваться в одном из крупнейших музейных пространств Санкт-Петербурга.





«Посетители часто жалуются, что им трудно находить дорогу в Эрмитаже. Это потому, что они не пользуются картами 2ГИС. Сегодня лёгкой становится и навигация в Главном штабе и во Дворце Меншикова. Надеюсь, что теперь нашим гостям станет ещё легче ориентироваться в зданиях музея», — отметил директор Эрмитажа Михаил Пиотровский.

На планах этажей в 2ГИС можно увидеть, где расположен тот или иной зал, узнать, где находятся интересные экспонаты, а также найти важные объекты инфраструктуры. Подробная карта поможет сориентироваться в расположении входов и выходов, лестниц и лифтов и других элементов инфраструктуры музеев, включая кафе и зоны отдыха. Также в зданиях с поэтажными планами в приложении 2ГИС можно построить маршрут до нужного объекта: он подскажет, где лучше подняться или свернуть, чтобы дойти до интересующего места.





«2ГИС помогает ориентироваться не только в городе, но и внутри общественных пространств, торговых центров, аэропортов, объектов культуры. Музеи входят в число самых популярных объектов, которые ищут на картах, причём больше 40% внимания к музеям в России, по нашим данным, приходится именно на музеи Санкт-Петербурга. В прошлом году мы создали поэтажные карты Главного музейного комплекса Эрмитажа, а в этом году решили продолжить сотрудничество и создали поэтажные планы Главного штаба и Дворца Меншикова», — пояснила руководитель производства в филиале 2ГИС в Санкт-Петербурге Юлия Сухинская.





Поэтажные карты зданий доступны в мобильных приложениях 2ГИС на Android и iOS, а также на сайте 2gis.ru.









Фото: Pixabay.com