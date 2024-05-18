В Эрмитаж поступили новые произведения искусства из коллекции Юрия Абрамова

В 2023 году Эрмитаж приобрел первую часть отобранных из коллекции Юрия Абрамова памятников. Теперь в музей поступили еще 133 произведения, сообщает Телеграм-канал музея.





Среди них — портреты российских императоров, редкие предметы мебели, художественного стекла и текстиля, а также камнерезного искусства.





Самыми ценными приобретениями являются: бронзовый бюст императора Александра I работы французского скульптора Пьера-Мари-Луи Ажи, исполненный в 1801–1804 годах; живописный портрет императора Александра III кисти Николая Шильдера, написанный в 1880-х годах; «Вид на Армянскую церковь Святой Екатерины и принадлежащие ей дома, расположенные на Невском проспекте в Санкт-Петербурге» кисти академика Императорской академии художеств Петра Тутукина, созданный в 1862 году; вышитый ковер с гербом и видами города Висмар, датируется серединой — второй половиной XIX века; предметы из сервиза розового стекла, которое называют также «клюквенным стеклом» или стеклом «золотой рубин»: в этот ансамбль входят бокалы для шампанского, вина и других напитков, а также разнообразные посудные формы, созданные в 1835–1840-х годах богемскими мастерами; двухъярусный шкаф-витрина из красного дерева, исполненный, вероятно, по проекту архитектора Андрея Штакеншнейдера в 1840–1850-х годах.





После завершения документального оформления Эрмитаж планирует провести временную выставку, посвященную Юрию Абрамову.









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