Продюсер Максим Фадеев перезапустит проект Serebro

Проект группы Serebro будет перезапущен, сообщил в своем Телеграм-канале российский продюсер Максим Фадеев.





«Перезапускаем @serebro_3. Сегодня отвечу на вопросы про девочек и про проект в комментариях под этим постом», — написал Фадеев.





Serebro — российская поп-группа, созданная Фадеевым в рамках проекта «Фабрика звезд». Дебютная песня «Song #1» заняла третье место на конкурсе «Евровидение». Ее премьера состоялась 12 марта 2007 года.





В 2019 году состав участниц коллектива поменялся, но после выхода первого сингла группа перестала существовать. В 2021 году Фадеев продал права на музыку и образы своих проектов — Глюкозы, групп Serebro и Total.









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