Продюсер Максим Фадеев перезапустит проект Serebro

Свою актерскую жизнь Наталия Кудрявцева начала в Ленинградском театре юных зрителей, где сразу стала...
На Новой сцене пройдет концерт молодежных оперных программ Большого театра и Армянского национальног...
Музеи и учреждения культуры работают до позднего вечера.
Отпевание прошло в храме Преображения на Болвановке.
Экспозиция под названием «Лев Додин: жизнь человека» разместится в Музее музыки, в Полярном флигеле ...
Свою актерскую жизнь Наталия Кудрявцева начала в Ленинградском театре юных зрителей, где сразу стала...
На Новой сцене пройдет концерт молодежных оперных программ Большого театра и Армянского национальног...
Музеи и учреждения культуры работают до позднего вечера.
Отпевание прошло в храме Преображения на Болвановке.
Экспозиция под названием «Лев Додин: жизнь человека» разместится в Музее музыки, в Полярном флигеле ...
По словам замминистра культуры России, сегодня снимается более 200 отечественных полнометражных филь...
Serebro — российская поп-группа, созданная Фадеевым в рамках проекта «Фабрика звезд».
В Казани национальный лидер туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедов встретился с Валерием Ге...
Среди них — портреты российских императоров, редкие предметы мебели, художественного стекла и тексти...
Всего в Новосибирск доставлено 36 произведений пейзажиста, еще три работы из собрания НГХМ дополнили...
Биржа займется трудоустройством театроведов, продюсеров, художников, звукорежиссеров.
Бородин является художественным руководителем Российского академического молодежного театра с 1989 г...
Главный приз — съемка короткометражного фильма с участием артистов МХТ им. Чехова.
Она отметила, что в мире культуры музеи занимают особое место: именно они сохраняют живую связь врем...
В этом году столичные археологи исследуют больше 200 площадок, в том числе в ТиНАО.
В 2ГИС появились поэтажные планы Главного штаба и Дворца Меншикова.
Он является обладателем «Золотого глобуса» и премии «Эмми».
Министр отметила, что сотрудники музеев вносят неоценимый вклад в отечественную культуру и являются ...
Ведущие солисты и премьеры главных театров России соберутся на полях фестиваля.
Произведение Сергея Михалкова прозвучало в переводе мексиканского филолога Индиры Диас Эрнандес.
18.05.2024