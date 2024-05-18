Валентина Матвиенко поздравила россиян с Международным днем музеев

Председатель Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко поздравила соотечественников с Международным днем музеев.





«В мире культуры музеи занимают особое место: именно они сохраняют живую связь времен, историческую память и традиции нашего народа. Даже самый небольшой музей может предложить нам совершить путешествие в прошлое, прикоснуться к подлинным свидетельствам ярких и значимых событий, жизни и деятельности выдающихся соотечественников, испытать чувство гордости за великую Россию. Сегодня, когда победы и достижения предшествующих поколений являются одним из мощных объединяющих факторов для всех россиян, это исключительно важно», — говорится в поздравлении спикера на сайте Совета Федерации.





Она отметила, что современные музейные пространства представляют собой не просто экспозиции и выставочные залы, а настоящие многофункциональные центры.

«Инновационные технологии открыли новые формы работы, широкий потенциал для совершенствования. Здесь трудятся уникальные специалисты, которых отличают творческое мышление, профессионализм, стремление внести вклад в развитие культуры, науки, образования и просвещения», — подчеркнула Матвиенко.





Она поздравила сотрудников музеев и ветеранов музейного дела с праздником и пожелала им успехов, вдохновения и благополучия.









Фото: скриншот Youtube