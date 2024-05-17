В Мексике детям депутатов прочитали «Дядю Степу»

Чтение произведения Сергея Михалкова «Дядя Степа» прошло в Центре детского развития имени Антонии Навы де Каталан в столице Мексики. Об этом журналистам рассказала организатор мероприятия, представитель Россотрудничества в стране Татьяна Богданова.





Перевод выполнила мексиканский филолог Индиа Диас Эрнандес, информирует ТАСС





«120 детей смогли послушать знаковое произведение детской литературы «Дядя Степа», специально переведенное на испанский язык», — уточнила Богданова.





Центр детского развития, где прошло мероприятие, посещают дети мексиканских депутатов. Стихи прочитал Данил Артамонов, русский актер, который 30 лет назад переехал в Мехико. По словам Богдановой, перед выступлением он рассказал детям о способах приветствия в разных странах, в том числе и в России.









Фото: Артур Новосильцев / АГН Москва