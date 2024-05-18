Госпитализирован худрук РАМТа Алексей Бородин

Художественный руководитель Российского академического молодежного театра (РАМТ), театральный режиссер, народный артист РСФСР Алексей Бородин госпитализирован в Москве, сообщает ТАСС.
Ранее о госпитализации 82-летнего Бородина сообщили некоторые СМИ.
«Алексей Владимирович Бородин болен и со вчерашнего дня находится под наблюдением врачей в больнице, но с театром на связи», — сообщили в театре.
Алексей Бородин окончил Государственный институт театрального искусства им. Луначарского (ныне ГИТИС). С 1980 по 1989 год — главный режиссер, с 1989 года художественный руководитель Российского академического молодежного театра.
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