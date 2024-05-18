Ольга Любимова поздравила с Международным днем музеев

Министр культуры России Ольга Любимова поздравила работников сферы культуры с Международным днем музеев.





«Музеи — хранители истории и наследия нашей страны. Их сотрудники ежедневно оберегают невидимую связь времен и поколений, вносят неоценимый вклад в отечественную культуру и являются проводниками в мир искусства как для детей, так и для взрослых.





Буквально через несколько дней мы отметим лучших музейщиков первой Национальной премией в области музейного дела им. Д. С. Лихачева», — написала Ольга Любимова в своем Телеграм-канале.





Сегодня по всей стране наступает «Ночь музеев». В Год семьи для любителей искусства пройдет свыше тысячи мероприятий, посвященных фамильным историям и укреплению исторической памяти.





Также сегодня стартует акция «Из поколения в поколение. Семейные реликвии». Каждый желающий может поделиться артефактами, связанными с близкими, и историями о них.





«До встречи на нашей «культурной ночи», — отметила министр.









Фото: Телеграм-канал Ольги Любимовой