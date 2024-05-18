В МХТ им. Чехова наградят лауреатов конкурса короткометражного кино

4 июня на Малой сцене МХТ им. Чехова пройдет церемония награждения лауреатов второго конкурса короткометражного кино Художественного театра, сообщает Телеграм-канал театра.





Главный приз — съемка короткометражного фильма с участием артистов МХТ им. А.П. Чехова при поддержке онлайн-кинотеатра Wink.ru.





В прошлом году главный приз получила Ирина Прохорова. Съёмки картины «Зверёк» по мотивам сценария Вл. И. Немировича-Данченко уже состоялись. В ролях — Константин Хабенский, Александра Ребенок, Ольга Воронина, Анна Чиповская, Сергей Беляев, Павел Филиппов, Александр Усов, Полина Романова и другие. Сейчас фильм участвует в престижных кинофестивалях, и уже совсем скоро его представят широкому зрителю.





Напомним, в рамках празднования 125-летия МХТ им. А.П. Чехова учредил конкурс короткометражного кино, направленный на популяризацию, освещение деятельности и оказание поддержки молодым кинематографистам, исследование взаимодействия театра и кино. В этом году тема конкурса — «Пушкин 225» — приурочена к юбилейной дате со дня рождения великого русского писателя А.С. Пушкина.









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