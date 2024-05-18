В Новосибирске в «Ночь музеев» покажут картины Куинджи из Русского музея

Главным событием «Ночи музеев» в Новосибирском государственном художественном музее (НГХМ) станет выставка работ великого русского художника Архипа Куинджи (1842-1910) из коллекции Государственного Русского музея, сообщает «Российская газета».





Всего в Новосибирск доставлено 36 произведений пейзажиста, еще три работы из собрания НГХМ дополнили экспозицию, которая разместилась в трех залах. В каждом из них работы объединены условной темой, отражающей творческие устремления мастера, — «Магия света», «Тайна красочной палитры», «Торжество природы».





«На выставке представлены лучшие работы из собрания Русского музея и три из наших фондов, две из которых этюды, которые ранее не выставлялись», — отметила директор НГХМ Екатерина Болдырева.





У посетителей будет уникальная возможность сравнить две работы художника «Лунная ночь», одна из них принадлежит фондам Русского музея, а вторая — НГХМ.





Также на выставке экспонируются эскизы, созданные в период затворничества (1882-1910), когда живописец прекратил официальную творческую деятельность. Одна из ранних работ на выставке — «Осенняя распутица» (1870) — была представлена Куинджи на соискание звания классного художника первой степени в 1872 году.





Главная «звезда» выставки — картина «Радуга», написанная в 1900-1905 годах.





Экспозиция дополнена фотографиями и репродукциями произведений, создавших Куинджи славу на академических и передвижных выставках, цитатами из высказываний художников и искусствоведов об этой оригинальной личности.









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