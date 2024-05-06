Представители Индии и Ирака примут участие в фестивале национальных культур в Ульяновске

Международный фестиваль национальных культур «За мир и дружбу» примет на своих полях представителей Египта, Индии, Ирака и других стран. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.





Фестиваль пройдет 18 мая в областном центре в парке Победы, говорится в сообщении. Мероприятие объединит молодых людей всех национальностей, которые проживают на территории Ульяновской области, студентов из других российских регионов и стран зарубежья.





Так, планируется участие гостей из Индии, Туркменистана, Египта, Йемена, Таджикистана, Узбекистана. Граждане Ирака, Иордании, Судана, Палестины, Гвинеи — Бисау, Сирии и других стран также приглашены на фестиваль.





Участников ждут танцевальные баттлы, караоке, демонстрация национальных костюмов. В программе также ожидаются мастер-классы по народному творчеству, стрит-арт и этнодискотека.









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