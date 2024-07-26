Появились первые кадры второго сезона «Колец власти»

Стриминговый сервис Prime Video опубликовал почти четырехминутный ролик к продолжению сериала «Властелин колец: Кольца власти». Второй сезон шоу стартует 29 августа.





В трейлере показан масштаб новых эпизодов, где в сравнении с первыми сериями персонажи раскрываются больше. Зрители увидят паучиху Шелоб и злых духов Умертвий.





Создатели сериала посвятили второй сезон возвращению Саурона. Темному Властелину придется использовать свою хитрость для восстановления сил и попытки вновь подчинить себе народы Средиземья.





Первый сезон сериала вышел в 2022 году. Пользователи IMDb оценили его на 6,9 баллов из 10 возможных. Зрители «Кинопоиска» дали проекту 6,2 балла из 10. Сериал приняли прохладно на фоне выхода нашумевшего приквела «Игры престолов» «Дом дракона».









Фото: YouTube