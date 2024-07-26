Фестиваль уличных театров в Петербурге начался с масштабного карнавального шествия

В Центральном парке культуры и отдыха имени С. М. Кирова в Санкт-Петербурге стартовал XII Международный фестиваль уличных театров «Елагин парк». Открытие началось с яркого карнавального шествия, в котором артисты и зрители прошли от станции метро Крестовский остров до Масляного луга.





По данным ТАСС, фестиваль представляет собой насыщенную программу, включающую более 120 спектаклей и перформансов, которые будут проходить на 14 площадках до 28 июля.





Заместитель директора по внешним связям и развитию парка Алиса Нагорская отметила, что проходящая на территории дворцовой части программа создает ощущение единого театра. Она выразила уверенность в том, что фестиваль привлечет около 50 тысяч посетителей в день, несмотря на возможные капризы погоды. Нагорская поделилась положительным опытом прошлого года, когда, несмотря на ливень, артисты и зрители продолжили наслаждаться спектаклями.





Основной темой фестиваля в 2024 году стало высказывание известного кинорежиссера Федерико Феллини: «Вымысел — единственная реальность». Участие в театральных маршрутах примут артисты из Челябинска, Саратова, Самары, Москвы, Ставрополя, Ростова-на-Дону, Санкт-Петербурга, а также представители Китая. Среди хедлайнеров фестиваля — Театр клоунады «Микос», известный мим Андрей Кислицин, «Театр ПЭЖО» и «Пластилиновый дождь». Первым спектаклем станет «UNONA.L1-0BOV1o» от петербургского театра «Вокруг», который будет представлен с участием гигантских марионеток.





Для удобства гостей фестиваля предусмотрена навигация по площадкам на территории Елагина острова, а также возможность повторного просмотра ряда спектаклей, многие из которых запланированы на вечернее время.









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