Умер заслуженный артист России, актер Театра-Театра Валентин Белоусов

Заслуженный артист России, актер Пермского академического Театра-Театра Валентин Белоусов скончался в Перми на 79-м году жизни. О его уходе сообщила пресс-служба учреждения.





Валентин Белоусов посвятил 40 лет своей жизни службе в пермском театре. Артист продолжал выступать на сцене почти до последних дней, последний раз зрители увидели его на финальных показах спектакля «Анна Каренина» 20 и 21 июня 2024 года. В театре отметили, что Белоусов олицетворял целую эпоху великих драматических артистов, которые сформировали культурный ландшафт Пермского края.





Творческий путь Валентина Белоусова начался в Куйбышевском театре, где он работал в качестве сценического рабочего и артиста вспомогательного состава. После окончания Куйбышевского музыкального училища по специальности «Актер драматического театра» в 1971 году он выступал на сценах Хабаровска, Владивостока, Орла и Калининграда. В 1980-м Белоусов стал артистом Пермского драматического театра и за карьеру сыграл более 40 различных ролей.





Кроме театра Белоусов также работал в кино, сотрудничая с известными режиссерами, такими как В. А. Грамматиков, Г. Г. Никулин и Г. М. Кузнецов. Он снялся во многих проектах, включая «Руки вверх!» и «Хлеб - имя существительное», а также в «Житие Александра Невского» и «Болевой прием».





Последние семь лет Белоусов активно репетировал и играл в музыкальных и драматических спектаклях, в том числе в постановках для детей. Его работа в спектакле «Месяц в деревне» была номинирована на Национальную театральную премию «Золотая маска». В 1996 году Белоусов получил звание «Заслуженный артист России» за свои достижения в искусстве, а также был удостоен почетных грамот от Союза театральных деятелей Российской Федерации и областного департамента культуры.Кроме того, он получил благодарность администрации и медаль «Во славу и развитие Перми», учрежденную к 300-летию города.









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