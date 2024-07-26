В Заполярье допустили распространение экостандарта киносъемок на другие регионы России

Стандарт экологичных кино- и телесъемок «Зеленый экран», разработанный в Мурманской области, может быть адаптирован для использования в других регионах России. Такие сведения предоставила ТАСС Светлана Солдатова, руководитель Центра поддержки кинопроизводства Заполярья, отметив универсальность калькулятора углеродного следа.





Солдатова уточнила , что хотя экостандарт «Зеленый экран» изначально ориентирован на особенности Арктики и Крайнего Севера, информация, содержащаяся в нем, может пригодиться и профессионалам киноиндустрии в других частях страны. Она подчеркнула, что получившийся метод подсчета углеродного следа основан на экокалькуляторе «Кладония».





Солдатова сообщила, что разработанная программа является уникальным инструментом для оценки воздействия киноиндустрии на окружающую среду. Она охватывает все стадии производства, начиная с подготовки съемок и заканчивая пост-продакшном. Этот ресурс создан с участием как кинематографистов, так и экологов, что позволило учесть особенности производства и его влияние на экосистему региона.





Солдатова добавила, что этапы создания экранных произведений в целом универсальны для всех кинопроектов, поэтому калькулятор можно применять для оценки углеродного следа в любом российском регионе. Она отметила, что название «Кладония» связано с лишайником ягель, произрастающим в тундре и являющимся кормом для северных оленей. Руководитель отметила гордость за то, что Мурманская область стала лидером внедрения экологичного кинопроизводства в России.





В 2022 году Мурманская область впервые появилась в статистике по съемкам российских кинокомпаний, став самым северным регионом, привлекающем кинопроизводителей. Здесь создан Центр развития кинопроизводства, который предоставляет поддержку фильммейкерам, а также принят закон о кинорибейтах. В последние годы в регионе сняли несколько крупных кинопроектов, включая сериал «Баренцево море» и полнометражные игровые фильмы «Велга», «На выдохе», «Туман» и другие. «Зеленый экран» стал первым шагом к сокращению углеродного следа для проектов, созданных в сложных условиях Арктики и Крайнего Севера.









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