Денис Мацуев представил в Сириусе авторский проект Crescendo

Народный артист России, пианист Денис Мацуев презентовал свой авторский проект Crescendo на Большом летнем музыкальном фестивале «Сириус», проходящем в Сочи. На сцене под открытым небом музыкант выступил вместе с талантливыми юными лауреатами всероссийских и международных конкурсов.





Мацуев подчеркнул значимость своего многолетнего сотрудничества с фестивалем, отметив, что его команда находит единомышленников в атмосфере счастья и творчества, которая царит на «Сириусе», информирует ТАСС. Пианист объяснил, что цель заключается в поиске талантливых «искорок» и предоставлении им возможности выступать на больших сценах.





В рамках гала-вечера вместе с Мацуевым зрителей порадовали юные артисты: Варвара Заруднева, лауреат Grand Piano Competition, Семен Соломатников, ставший победителем международного конкурса имени П. И. Чайковского в прошлом году, а также скрипачка Стефания Поспехина, обладательница гран-при конкурса «Симфония Ямала». Под руководством дирижера Дмитрия Юровского музыканты исполнили произведения таких композиторов, как К. Сен-Санс, П. И. Чайковский, Ф. Мендельсон, Ж. Массне, Ж.-Б. Арбан и Дж. Гершвин, в сопровождении Государственного академического симфонического оркестра имени Е. Ф. Светланова.









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