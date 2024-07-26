Фестиваль военных духовых оркестров одновременно открылся в трех городах Поморья

В трех городах Архангельской области открылся фестиваль военных духовых оркестров «Дирекцион-норд». Мероприятие проходит одновременно в Архангельске, Северодвинске и Новодвинске.





По данным ТАСС, в областной столице фестиваль стартовал на сцене театра драмы имени М. В. Ломоносова, где выступает Центральный военный оркестр Министерства обороны Российской Федерации. Этот коллектив считается одним из самых знаменитых военных оркестров в мире. Параллельно концерты проходят и в других городах региона. По словам представителя оргкомитета Натальи Самохиной, одновременное открытие – уникальная особенность фестиваля в этом году.





Северодвинск стал площадкой для выступления Гарнизонного оркестра Беломорской военной базы Северного флота, а также 24-го военного оркестра объединенного стратегического командования Южного военного округа. В Новодвинске зрителей радует военный оркестр Первого Государственного испытательного космодрома «Плесецк» и рота почетного караула. В фестивале участвуют музыканты из Москвы, Ростова-на-Дону, Архангельска, Северодвинска и Мирного. Художественным руководителем фестиваля стал генерал-майор Тимофей Маякин, занимающий должность главного военного дирижера и начальника Военно-оркестровой службы Вооруженных Сил Российской Федерации.





В 2024 году на фестиваль в Архангельск приедут Центральный военный оркестр Министерства обороны РФ, 24-й военный оркестр из Ростова-на-Дону и духовой оркестр Военно-музыкального академического лицея Национальной Гвардии Республики Узбекистан. Особым гостем станет группа барабанщиков Vasiliev Groove. Зрители смогут насладиться произведениями как российских, так и зарубежных композиторов, включая марши и русские народные песни.





В Год семьи Центральный военный оркестр Министерства обороны РФ подготовил специальную программу, включающую произведения известных композиторов, таких как Владимир Шаинский и Максим Дунаевский. Для фестиваля сформирован сводный оркестр, состоящий более чем из 200 музыкантов, которые репетировали вместе, несмотря на расстояние. Оркестр возглавит полковник Сергей Дурыгин.





Кроме того, 27 июля Центральный военный оркестр поздравит жителей Северодвинска с Днем города. В Архангельске главным событием станет концерт на Красной Пристани. В День Военно-Морского Флота, 28 июля, духовые оркестры примут участие в митинге «Курсом к Победе!» на площади Мира. Организаторами фестиваля выступают Министерство культуры Архангельской области и Областной дом народного творчества.









Фото: YouTube