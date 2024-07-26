Не стало актера из «Улиц разбитых фонарей» Александра Марушева

Сыгравший в сериале «Улицы разбитых фонарей» актер Александр Марушев ушел из жизни в 58 лет. Об этом сообщил его коллега по цеху Владимир Сухов.





Актер «ВКонтакте» написал, что Марушева не стало 26 июля. Причины смерти Сухов не уточнил.





Марушев родился 3 декабря в 1965 году. Учился в Санкт-Петербургской академии театрального искусства. Актер служил театру СамАрт и Самарскому академическому театру драмы имени Горького. Кинодебют состоялся в 2000 году.





Зрители могут знать его благодаря ролям в популярных сериалах. Так, актер снялся в проектах «Тайны следствия», «Улицы разбитых фонарей», «Ментовские войны», «Мажор» и «Спросите медсестру».









Фото: YouTube