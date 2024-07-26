В Эрмитаже появится постоянная экспозиция о работе музея в блокаду

Эрмитаж планирует создать постоянную выставку в подвалах музея, посвященную его деятельности в период Великой Отечественной войны. Проект представила Елена Соломаха, заместитель заведующего отделом «Научный архив рукописей и документального фонда» на стратегической сессии «Проект «Без срока давности»», которую организовал Национальный центр исторической памяти при президенте России.





Соломаха рассказала, что текущая работа сосредоточена на создании экспозиции, расположенной в подвалах под Новым Эрмитажем. Она подчеркнула, это именно то место, где находились сотрудники музея в годы блокады Ленинграда. Более того, у музея имеются списки людей, которые жили в подвалах.





В новой экспозиции запланированы разделы, посвященные таким темам, как эвакуация произведений искусства, последствия вражеских обстрелов для Эрмитажа, а также научная работа и выставка, состоявшаяся в ноябре 1944 года, где были представлены восстановленные экспонаты, включая знаменитую мумию. Посетители смогут увидеть и архивные документы, а также исторические фотографии, которые из-за специфических требований будут демонстрироваться на мониторах или в виде муляжей.





Соломаха сообщила и о сохраненных артефактах той эпохи. Среди них – ящики для эвакуации, некоторые из которых датируются периодом первой эвакуации 1914-1917 годов, а также осколок снаряда, попавшего в Зимний дворец 2 января 1944 года.





По ее словам, проект уже согласован, и сейчас организаторы работают над техническим ремонтом помещений. Соломаха отметила, для реализации проекта потребуется много технических устройств, а также время для прохождения необходимых согласований и финансирования. В связи с особенностями доступа к подвальным помещениям, планируется, что экспозиция станет доступной только для групповых посещений, подобно Особой кладовой.





Стратегическая сессия «Проект «Без срока давности»» проходит в Санкт-Петербурге 26-27 июля и нацелена на разработку единой концепции выставочных экспозиций проекта с учетом региональных аспектов геноцидальной политики нацистской Германии и ее пособников.









Фото: Pixabay.com