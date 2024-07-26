В Судаке представили 60 коллекционных постеров к снятым в Крыму фильмам

Государственный фонд кинофильмов России передал 60 постеров к фильмам, снятым на Крымском полуострове, для выставки, приуроченной к открытию студии «Юг.Кино» в Судаке.





По данным ТАСС, новый павильон студии занимает площадь почти 4000 квадратных метров. Торжественное открытие первой очереди «Юг.Кино» состоялось 26 июля, совпав с началом фестиваля молодого многонационального искусства «Таврида.АРТ».





Генеральный директор фонда Денис Аксенов отметил, что Госфонд кинофильмов России является крупнейшим архивом в мире, который располагает обширной коллекцией фильмов различного жанра — от немых до современных игровых, документальных и научно-популярных лент. Аксенов добавил, что фонд хранит более 50 тысяч плакатов, из которых 60 представлены на открытии студии.





Постеры классических фильмов находятся в коридорах и выставочных залах нового комплекса. В числе представленных картин оказались «Оборона Севастополя» — первая лента, снятая в Крыму в 1911 году, а также такие знаменитые фильмы, как «Кавказская пленница», «Иван Васильевич меняет профессию» и «Человек-амфибия». Аксенов уточнил, что постеры могут стать частью постоянной экспозиции.









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