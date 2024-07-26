Необычный мир «Доктора Кто» пополнится новым спин-оффом, выход которого анонсировали в рамках панели Into the Whoniverse фестиваля Comic Con. Мероприятие прошло в Сан-Диего.





На дискуссии 26 июля сообщили, что поклонникам знаменитого проекта представят сериал «Война между землей и морем». В шоу будет пять эпизодов.





В сериале снимется Рассел Тови из «Американской истории ужасов» и Гугу Эмбата-Роу из «Локи». Также в проекте задействованы Джемма Редгрейв и Александр Девриент.









Фото: Pixabay.com