Мир «Доктора Кто» пополнится новым спин-оффом

Проект по знаменитому сериалу анонсировали в рамках панели Into the Whoniverse фестиваля Comic Con в...
Сериал выйдет 29 августа.
Пермскому артисту было 78 лет.
Актер скончался на 59-м году жизни.
Концерт прошел под открытым небом.
Проект по знаменитому сериалу анонсировали в рамках панели Into the Whoniverse фестиваля Comic Con в...
Сериал выйдет 29 августа.
Пермскому артисту было 78 лет.
Актер скончался на 59-м году жизни.
Концерт прошел под открытым небом.
События в рамках фестиваля будут проходить до 28 июля.
Постеры привезли специально к открытию киностудии «Юг.Кино».
Открытие состоялось в Архангельске, Новодвинске и Северодвинске.
Проект будет посвящен, в том числе, эвакуации произведений искусства, «ранениям Эрмитажа» при обстре...
Глава республики Денис Пушилин отметил, что в будущем такой возможности не представится.
Руководитель Центра поддержки кинопроизводства Заполярья Светлана Солдатова отметила, что разработан...
Участниками конкурса могут стать не только федеральные, но и региональные, частные и ведомственные м...
Программный директор смотра Иван Ардашев отметил, что большое внимание уделят студенческим работам.
Речь идет об использовании музыкального произведения в балете «Грозовой перевал».
Рэпер должен был выступить в субботу, 27 июля.
Арт-пространство призвано помочь молодым авторам и творческим объединениям познакомить жителей и гос...
На киностудии снимут два сериала.
37-я Международная книжная ярмарка пройдет с 4 по 8 сентября.
В сериале также сыграли Виктор Хориняк, Елена Яковлева и Кирилл Зайцев.
Всего в экспозицию вошли 140 картин.
26.07.2024