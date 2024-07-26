В ДНР призвали снимать кино о событиях в Донбассе и Новороссии «пока жива эмоция»

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин высказал мнение о необходимости экранизации исторических событий в Донбассе и Новороссии «пока жива эмоция». Руководитель региона сделал это заявление на открытии первой очереди студии «Юг.Кино», расположенной в арт-кластере «Таврида» в Крыму.





Пушилин подчеркнул, что сохранение эмоций современников имеет особое значение, так как события развиваются в настоящем времени. Он отметил, что дискуссии о завершении конфликтов и последующей экранизации не имеют смысла, поскольку через некоторое время эмоции и восприятие происходящего изменятся. Глава ДНР добавил, что текущие события остаются значимыми как для России, так и для будущих поколений.





Также Пушилин выразил поддержку фильму «20/22», премьера которого состоялась в феврале. Он отметил, что в картине присутствует множество правдивых деталей, при этом художественная составляющая тоже играет свою роль. По его словам, произведение передает важные аспекты реальности, что делает его особенно ценным.









Фото: АГН Москва