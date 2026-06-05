Стартовала пригласительная кампания на Международный форум объединенных культур
Министр культуры РФ Ольга Любимова сообщила, что пригласительная кампания на XII Международный форум объединенных культур уже стартовала.
Об этом министр культуры рассказала на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает ТАСС.
Министр отметила, что всем странам очень важно быть услышанными и знать, что тебя примут и выслушают с уважением к твоей точке зрения, и этим славится Форум объединенных культур. Любимова подчеркнула, что это мероприятие остается прежде всего площадкой для профессионального общения деятелей культуры из разных стран, где они общаются, знакомятся друг с другом, а итогом этих встреч становятся спектакли, гастроли, концерты, выставки, форумы, библиотечные, детские, музыкальные конкурсы.
Министр отметила, что всем странам очень важно быть услышанными и знать, что тебя примут и выслушают с уважением к твоей точке зрения, и этим славится Форум объединенных культур. Любимова подчеркнула, что это мероприятие остается прежде всего площадкой для профессионального общения деятелей культуры из разных стран, где они общаются, знакомятся друг с другом, а итогом этих встреч становятся спектакли, гастроли, концерты, выставки, форумы, библиотечные, детские, музыкальные конкурсы.
Фото: пресс-служба Минкультуры России