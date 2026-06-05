В Москве начались Дни культуры Туркмении

В Москве открылись Дни культуры Туркмении в России.



Старт мероприятиям дали концерт и открытие выставки. Зрители услышали звучание двухструнного щипкового инструмента дутара, древнего ударного инструмента дойры, струнного смычкового гиджака, гаргы-дудки, дудука.





Как отметил перед началом концерта ректор Туркменской национальной консерватории имени Майи Кулиевой Расул Амангельдыев, Туркмения и Россия связаны многолетними узами дружбы, взаимного уважения и плодотворного сотрудничества.





Концерт состоялся на сцене Московского государственного академического театра «Русская песня». Были исполнены песни, в том числе и на стихи национального лидера туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедова.



Концертная программа позволила гостям познакомиться с бытом и традициями народа: исполнение одной песни сопровождалось театрализованной сценкой с церемониалом туркменской свадьбы, в другом номере артисты Государственного ансамбля танца Туркменистана имитировали пластику туркменских наездников. Танцевальные и вокальные выступления сопровождались ярким видеорядом, демонстрирующим виды Ашхабада, традиционные украшения и девушек в национальных нарядах.



В фойе театра была открыта выставка произведений мастеров и ремесленников, на которой представлены народные костюмы, предметы быта, украшения, а также фотографии исторических и культурных памятников.



