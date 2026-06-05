Ольга Любимова посетила показ оперы «Tamerlano» на новой сцене Мариинского театра
Министр культуры России Ольга Любимова в рамках Петербургского международного экономического форума посетила показ оперы «Tamerlano» на новой сцене Мариинского театра.
«„Tamerlano“ — новаторское прочтение барочного шедевра Георга Фридриха Генделя, созданного режиссёром Стефано Подой. Особое звучание постановке придает музыкальная концепция композитора Кирилла Рихтера, объединившая барочный оркестр и традиционные узбекские национальные инструменты», — говорится в сообщении министра, опубликованном в MAКС.
Глава ведомства отметила, что российско-узбекское сотрудничество в сфере культуры сегодня развивается особенно активно. Наряду с театральными проектами в Санкт-Петербурге проходят выставки, подготовленные при участии музеев Узбекистана, реализуются масштабные фестивальные инициативы, расширяются творческие обмены между нашими странами.
Наиболее значимыми проектами последних лет Ольга Любимова назвала Первый фестиваль российского искусства «Мир искусств» в Ташкенте, выставку «Свет между мирами», представленную в музеях России, гастроли Академического ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева в Узбекистане, а также предстоящий гала-концерт солистов оперы и симфонического оркестра Большого театра России под управлением Валерия Гергиева на площади Регистан в Самарканде.
Глава ведомства отметила, что российско-узбекское сотрудничество в сфере культуры сегодня развивается особенно активно. Наряду с театральными проектами в Санкт-Петербурге проходят выставки, подготовленные при участии музеев Узбекистана, реализуются масштабные фестивальные инициативы, расширяются творческие обмены между нашими странами.
Наиболее значимыми проектами последних лет Ольга Любимова назвала Первый фестиваль российского искусства «Мир искусств» в Ташкенте, выставку «Свет между мирами», представленную в музеях России, гастроли Академического ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева в Узбекистане, а также предстоящий гала-концерт солистов оперы и симфонического оркестра Большого театра России под управлением Валерия Гергиева на площади Регистан в Самарканде.
Фото: пресс-служба Минкультуры России