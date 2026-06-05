В Абакане пройдут гастроли МХАТ им. Горького

Фото: пресс-служба МХАТ им. Горького

Показы спектаклей организуют в рамках программы «Большие гастроли». На сцене Русского драматического театра им. М.Ю. Лермонтова публике представят «золотую коллекцию» репертуара: «Пигмалион», «Васса Железнова», «Мастер и Маргарита», «Не все коту масленица», «Я, бабушка, Илико и Илларион».В честь открытия гастрольных показов состоялась пресс-конференция. В мероприятии приняли участие народный артист России Владимир Ровинский, заслуженная артистка России и Карельской АССР Лидия Матасова, заслуженный артист России Максим Дахненко, актриса Елена Коробейникова.Со стороны Республики Хакасия выступили министр культуры Светлана Окольникова и директор Театра им. М.Ю. Лермонтова Евгения Медведкина. Светлана Окольникова поприветствовала мхатовцев и подчеркнула, что эти гастроли были долгожданными и стали настоящим подарком жителям Хакасии к 35-летию республики.