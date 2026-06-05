Фестиваль искусств «На родине П. И. Чайковского» в Удмуртии пройдет в новом формате

С 25 июня по 5 июля в Удмуртии состоится 69-й фестиваль искусств «На родине П. И. Чайковского».



В 2026 году один из старейших музыкальных форумов России впервые предстанет в обновленном виде, соединив классическую музыку, драматический театр, актуальное искусство и гастрономические тренды.



Ключевые события развернутся на главных сценических площадках Ижевска и других городов республики. В столице региона Центральная площадь и прилегающая набережная превратятся в единое арт-пространство с концертными, театральными, образовательными и кулинарными кластерами.





С 25 июня по 5 июля на большой сцене у набережной ежедневно будут проходить концерты популярных исполнителей и спектакли. Торжественное открытие ознаменуется балетом «Лебединое озеро» в исполнении артистов Театра оперы и балета Удмуртской Республики имени П. И. Чайковского. В последующие дни тот же коллектив представит театрализованное шоу «Опера-гала» и оперу «Иоланта». Под открытым небом также покажут проекты Удмуртской государственной филармонии «Золотая симфония Удмуртии» и «Голоса Отечества», мюзикл Национального театра Удмуртии «Алые паруса», литературно-музыкальную программу Тани Равиловой, выступления ансамбля «Италмас», оркестра «Арсенал-бэнд», а также совместный концерт Детско-юношеского симфонического оркестра Удмуртии и всероссийского проекта «Хор Первых».



