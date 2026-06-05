Искусство Бухарского эмирата покажут на выставке в Эрмитаже

В Главном штабе Государственного Эрмитажа начинается показ экспозиции, посвященной художественному наследию Бухарского эмирата.



Выставка получила название «Открывая дворцовые покои: искусство при дворе эмира Бухары». Посетители увидят около 70 предметов прикладного творчества, датируемых XIX — началом XX столетия. Эти раритеты предоставлены музеями Узбекистана и фондами самого Эрмитажа. Среди них — элементы дворцового убранства, вышитые золотом халаты, традиционные шапки и сапоги, коллекция старинного холодного оружия и изящные ювелирные изделия. Некоторые экспонаты, привезенные из Узбекистана, признаны национальным достоянием и прежде никогда не демонстрировались за пределами своей страны.





Организаторы подчеркивают, что главная задача проекта — продемонстрировать бухарское прикладное искусство не просто как яркое культурное явление, а как важный инструмент для диалога между цивилизациями и способ выражения политической позиции.





Отдельного внимания заслуживают два стенда, где разместились наиболее ценные дары, преподнесенные бухарскими правителями российскому императорскому двору. Эти реликвии хранятся в коллекции Эрмитажа. Данная часть вернисажа расположена в Красном зале-трансформере и будет открыта для гостей на протяжении месяца.





На выставке можно увидеть предметы, покрытые эмалью, произведенные в бухарских придворных мастерских. Определенная их часть, вероятно, готовилась в качестве презентов, в том числе и в Россию, — аналогичные по декору вещи присутствуют в эрмитажном собрании. Архивные источники подтверждают, что некоторые экземпляры прибыли в составе посольских даров членам царской фамилии. Среди них — богато орнаментированные изделия из золоченого серебра: шкатулки для драгоценностей, высокие светильники и декоративная ваза.





Организаторы выделили отдельную витрину для российских ответных подарков эмиру. Здесь представлены серебряные работы известных русских ювелирных домов, включая кувшин и кружку с памятными гравировками «от Туркестанского генерал-губернатора». Ключевой позицией этого раздела стал серебряный оклад для Корана. Это выдающийся образец эмальерного искусства, выполненный мастерами фирмы Павла Овчинникова, имевшей статус поставщика Двора Его Императорского Величества. Изделие отражает лучшие традиции русского стиля второй половины XIX столетия.



