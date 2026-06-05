В Москве пройдет цикл экскурсий «Наследие вокруг нас»

В столице стартовал цикл экскурсий «Наследие вокруг нас», передает пресс-служба департамента культурного наследия Москвы, организатора проекта.



Его цель — познакомить жителей и гостей города с богатой историей, архитектурными доминантами и старинными памятниками.





Как подчеркнул руководитель департамента Алексей Емельянов, Москва по праву считается городом, где прошлое оживает на каждом шагу. «Мы бережно сохраняем это наследие и уделяем большое внимание реставрации памятников. В рамках проекта „Лето в Москве“ мы подготовили 60 экскурсий „Наследие вокруг нас“, посвященных истории и архитектуре столицы. Они помогут увидеть знакомые пространства по-новому, узнать больше о памятниках архитектуры и понять, насколько важна работа по сохранению культурного наследия для будущих поколений», — отметил Емельянов.



