В Москве пройдет цикл экскурсий «Наследие вокруг нас»
В столице стартовал цикл экскурсий «Наследие вокруг нас», передает пресс-служба департамента культурного наследия Москвы, организатора проекта.
Его цель — познакомить жителей и гостей города с богатой историей, архитектурными доминантами и старинными памятниками.
Его цель — познакомить жителей и гостей города с богатой историей, архитектурными доминантами и старинными памятниками.
Как подчеркнул руководитель департамента Алексей Емельянов, Москва по праву считается городом, где прошлое оживает на каждом шагу. «Мы бережно сохраняем это наследие и уделяем большое внимание реставрации памятников. В рамках проекта „Лето в Москве“ мы подготовили 60 экскурсий „Наследие вокруг нас“, посвященных истории и архитектуре столицы. Они помогут увидеть знакомые пространства по-новому, узнать больше о памятниках архитектуры и понять, насколько важна работа по сохранению культурного наследия для будущих поколений», — отметил Емельянов.
Участников ждет погружение в архитектурные стили разных эпох, рассказы о прославленных московских зодчих и знакомство с недавно отреставрированными объектами культурного наследия. Профессиональные гиды раскроют секреты того, как исторические находки и архивные исследования помогли воссоздать подлинный облик древних зданий и сохранить уникальный декор.
Фото: пресс-служба Мосгорнаследия