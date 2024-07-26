В Воронеже откроется выставка к 105-летию классиков живописной школы региона

В Воронежском областном художественном музее имени И. Н. Крамского объявили об открытии выставки «Два художника — одно время», приуроченной к 105-летию со дня рождения известных представителей воронежской живописной школы Василия Криворучко и Михаила Лихачева. Церемония открытия состоится 2 августа в 16:00 в малом выставочном зале музея.





Как уточнили в пресс-службе музея, в день открытия посетителям предоставят свободный доступ к выставке с 16:00 до 17:00. Экспозиция представит около 40 этюдов Криворучко и Лихачева, собранных из частных коллекций и фондов ВОХМ. Большинство работ относится к ранним периодам творчества художников, созданным в 1950-е и 1960-е, и редко выставлялись ранее.





Среди представленных произведений будут полотна «Лошади» и «Смоленск» Василия Криворучко, а также «На Дону» и «Маруся» Михаила Лихачева. Выставка будет доступна для посетителей со 2 по 25 августа.









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