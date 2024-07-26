В России объявили конкурс музейных экспозиций на тему геноцида советского народа

Национальный центр исторической памяти при президенте России объявил о начале всероссийского конкурса музейных экспозиций, посвященного геноциду советского народа со стороны нацистов и их пособников в годы Великой Отечественной войны. Руководитель НЦИП Елена Малышева акцентировала внимание на важности вовлечения молодежи в создание данных экспозиций.





На стратегической сессии «Проект «Без срока давности»» Малышева рассказала, что участвовать в конкурсе могут все типы музеев: федеральные, региональные, частные и ведомственные. Она уточнила, что речь идет о конкурсе концепций и тематико-экспозиционных планов. Все представленные лучшие проекты получат поддержку Национального центра исторической памяти, который совместно с региональными властями и Министерством культуры России будет способствовать их реализации.





Малышева выразила надежду, что в создании экспозиций активное участие примет молодежь. Она отметила, что студенты профильных вузов обладают ценным опытом разработки тематики, связанной с исторической памятью и геноцидом советского народа. Руководитель подчеркнула, что важно учитывать взгляд молодежи на эти события и их интерпретацию.





Кроме того, она сообщила, что в жюри конкурса войдет Михаил Пиотровский, генеральный директор Государственного Эрмитажа и президент Союза музеев России. На сессии он призвал участников проявлять креативность и не бояться следовать своим видениям. Пиотровский добавил, что важно создавать проекты с искренностью и ориентироваться не только на себя, но и на будущую аудиторию.









Фото: Александр Авилов / АГН Москва