Кристина Орбакайте выступит в Кремлевском дворце 1 июня

Певица Кристина Орбакайте выступит 1 июня в Кремлевском дворце на концерте в честь Дня защиты детей. По информации Telegram-канала Mash, певица также планирует дать несколько корпоративных концертов.





По данным СМИ, гонорар Орбакайте за одно выступление составляет около 5,5 млн рублей.





Ранее сообщалось, что Орбакайте приедет с концертами в Россию в мае, однако эта информация не подтвердилась. В настоящий момент певица вместе с семьей проживает в США.









Фото: кадр из клипа «Каждый день с тобой»