Музыканты Московской консерватории дали концерт в Мали

Музыканты Московской консерватории имени П. И. Чайковского выступили с концертом в Мали. Мероприятие прошло в Бамако, уточнили журналистам представители в посольстве РФ в республике и по совместительству в Нигере.





Концерт под названием «Шедевры русской и зарубежной музыки» состоялся в рамках международного культурного проекта «Восходящие звезды» при поддержке МИД России, Фонда «Русский Мир» и Московской государственной консерватории, сообщили в диппредставительстве. Мероприятие собрало более 300 зрителей, передает ТАСС





Среди гостей концерта оказался министр высшего образования и научных исследований Мали Бурема Кансай, представители малийских министерств и ведомств, дипломатического корпуса, соотечественники и студенты.





На сцену вышли солисты – лауреаты международных конкурсов, преподаватели Московской консерватории имени Чайковского Николай Агеев и Юлия Куприянова. Музыканты исполнили произведения известных композиторов.









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